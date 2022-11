இணையத்தில் தீயாய் பரவும் நங்கேலி மார்பை அறுக்கும் காட்சி.. சாதிய வன்மத்தை சாடும் நெட்டிசன்கள்!

சென்னை: அமேசான் ஓடிடி தளத்தில் வினயன் இயக்கத்தில் வெளியான பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டு திரைப்படம் இந்த மாதம் வெளியானது.

நடிகை கயாடு லோஹர் நங்கேலியாக அந்த படத்தில் நடித்திருந்தார். தோள் சீலை புரட்சிக்கு வித்திட்ட நங்கேலியின் மிரட்டலான காட்சிகளை நெட்டிசன்கள் தற்போது தீயாக ஷேர் செய்து வருகின்றனர்.

மேலும், சாதிய வன்மம் எந்தளவுக்கு மக்களை பாதித்துள்ளது என்பதையும், இன்றும் சாதிய பிரச்சனைகளை கிளப்புவர்கள் மனிதர்கள் தானா? என விளாசி வருகின்றனர்.

English summary

Nangeli breast cutting scene in Pathonpatham Noottandu trending in social media and Netizens slams Caste politics which creates several issues to Poor peoples in the name of Caste.