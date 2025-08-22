ஒரே நைட்டில் பல லட்சம் சம்பாதிக்கணும்.. ஹீரோயின் என்ன என்ன வேலை பார்க்கிறாரு பாருங்க.. நெட்பிளிக்ஸ் படம்!
லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ்: நெட்பிளிக்ஸ் தயாரிப்பான 'நைட் ஆல்வேஸ் கம்ஸ்' திரைப்படம், ஒரே இரவில் நடக்கும் திகிலூட்டும் சம்பவங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டது. இதில் வனேசா கிர்பி வெளிப்படுத்தும் ஆற்றல், வெறி, மற்றும் தீவிர உள்மனப் போராட்டங்கள் ஆகியவை சராசரி ஸ்ட்ரீமிங் படங்களை விடவும் சிறப்பாக அமைந்துள்ளன. இருப்பினும், இந்த திரைப்படத்திற்கு இன்னும் கூடுதலான உணர்வுபூர்வமான ஆழம் தேவைப்படுகிறது.
வில்லி விளவுட்டினின் புகழ்பெற்ற நாவலைத் தழுவி உருவான இந்தப் படம், நியோ-நாய்ர் பாணியில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் வளிமண்டலக் காட்சிகள் மிகுந்திருந்தாலும், சமூகப் பின்னணியை சற்று மங்கலாக்கியுள்ளது. 'தி க்ரவுன்' தொடரில் தனக்கு இயக்கிய பெஞ்சமின் காரனுடன் மீண்டும் இணைந்து, கிர்பி லினெட் என்ற கதாபாத்திரத்தில் நடிக்கிறார்.
போர்ட்லாந்தில் உள்ள தனது பழுதடைந்த சிறுவயது வீட்டில், தனது வளர்ச்சிக் குறைபாடுள்ள அண்ணன் கென்னி (ஜாக் காட்சாகன்) மற்றும் மளிகைக் கடையில் வேலை செய்யும் பொறுப்பற்ற தாய் டோரேன் (ஜெனிஃபர் ஜேசன் லீ) ஆகியோருடன் லினெட் வாழ்கிறார். இவர்களது தந்தை சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வீட்டை விட்டுச் சென்று விட்டார்.
உயர்வான வீட்டுக் கடன், குறைந்த வேலைவாய்ப்புகள் மற்றும் அதிகரிக்கும் பணவீக்கத்தின் மத்தியில், லினெட் தனது குடும்பத்திற்கு ஒரு நிரந்தர இருப்பிடத்தை ஏற்படுத்தவும், கென்னியை சமூக நலச் சேவைகளில் இருந்து காக்கவும் முயல்கிறார். “நான் ஒரே ஒரு வெற்றியைப் பெற விரும்புகிறேன்” என்று லினெட் கூறுகிறார். இது அன்றாட வாழ்க்கைக்காகப் போராடும் எண்ணற்ற உழைக்கும் வர்க்க அமெரிக்கர்களின் கதைகளை பிரதிபலிக்கிறது.
நில உரிமையாளர் டேவிட் (ஜே. கிளாட் டீரிங்), லினெட்டுக்கு வீட்டை வாங்குவதற்கு ஒரு ஒப்பந்தத்தை வழங்கியுள்ளார். இது அவர்களுக்கு நிலைத்தன்மையைப் பெறுவதற்கான சிறந்த, ஒருவேளை கடைசி வாய்ப்பு என்று லினெட் கருதுகிறார். ஆனால், முதல் தவணையைச் செலுத்த டோரேன் உதவ வேண்டும்.
விளவுட்டினின் நாவலைத் தழுவி சாரா கான்ராட் எழுதிய இந்தப் படம், ஆரம்பத்தில் உணர்வுபூர்வமாகவும் உடல் ரீதியாகவும் சோர்வடைந்த ஒரு பெண்ணின் குணாதிசய ஆய்வாகத் தோன்றுகிறது. கென்னியின் பராமரிப்பிற்கான பெரும்பாலான பொறுப்பை லினெட் ஏற்றுக்கொள்கிறார், ஆனால் தனது சுயநலமிக்க தாயின் ஆதரவு அவருக்கு நம்பகமானதாக இல்லை.
லினெட் மூன்று வேலைகளைச் செய்கிறார்: பேக்கரியில் அசெம்பிளி லைனில் வேலை செய்தல், பாரில் பரிமாறுதல் மற்றும் வசதியான வணிகர் ஸ்காட் (ராண்டால் பார்க்) உடன் அவ்வப்போது துணைக்குச் செல்லுதல். லினெட்டுக்கு ஒரு வன்முறைப் பின்னணி மற்றும் இளம்பிராயத்திலிருந்தே மன அதிர்ச்சிகள் இருந்ததும் படிப்படியாக வெளிப்படுகிறது. இதற்கு டோரேன் எந்தப் பொறுப்பையும் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை.
லினெட் தனது இளமையில் வன்முறையில் ஈடுபட்டதாகவும், அதனால் அவருக்கு ஏற்பட்ட பாதிப்புகளுக்கு அவரே காரணம் என்றும் டோரேன் கருதுகிறார். இந்தத் திரைப்படத்தில் வரும் மற்றவர்களும் இதே அணுகுமுறையைக் கொண்டுள்ளனர். லினெட், டேவிட்டைச் சந்திக்கச் சென்றபோது, அவரது தாய் அங்கு வராததால், இரவு முழுவதும் ஒரு சாகசப் பயணம் குற்றவியல் த்ரில்லர் வடிவத்திற்கு மாறுகிறது.
டேவிட் கொடுத்த அவகாசமான அடுத்த நாள் காலை 9 மணிக்குள் 25,000 டாலர்களை திரட்ட லினெட் புறப்படுகிறார். இந்த நேரம் திரைப்படம் முழுவதும் திரையில் அடிக்கடி காட்டப்படுகிறது, மாலை 6:12 மணிக்கு தொடங்கி. பணக்காரர்களுக்கும், வறுமைக் கோட்டிற்கு கீழ் வாழ்பவர்களுக்கும் இடையிலான இடைவெளியை ஒரு காட்சி வெளிப்படுத்துகிறது.
அவரது தாயார், ஒப்பந்தத்தை மீறி, சில மணி நேரம் கழித்து ஒரு புதிய காருடன் வந்து, “நான் எனக்காக ஒருமுறை எதையாவது நன்றாகச் செய்யலாமே என்று நினைத்தேன்” என்று தோள்குலுக்கலுடன் கூறுகிறார். இதன் மூலம் அவர்களுக்கு ஏற்படவிருக்கும் அச்சுறுத்தலைப் பற்றி அவர் கவலைப்படுவதில்லை.
டீலரிடம் காரைத் திருப்பி அனுப்ப தாயை சம்மதிக்க வைக்க லினெட் தவறிய பிறகு, அவசரமாக பணத்தைத் திரட்ட முயல்கிறார். லினெட், திருமணமான ஸ்காட்டை (ராண்டால் பார்க்) சந்திக்கும் காட்சியில், பணக்காரர்களின் உணர்வற்ற தன்மை வெளிப்படுகிறது. லினெட் பண உதவி கேட்டபோது, ஸ்காட் அவளது குடும்பப் பிரச்சனைகளைக் கேட்க மறுத்து, “நான் உங்களுக்கு நல்ல நேரத்தை கொடுக்கத்தான் பணம் தருகிறேன், அதைப்பற்றி கேட்க அல்ல” என்று கேலி செய்கிறார்.
இருப்பினும், அவர்கள் பாரில் இருந்து அறைக்குச் செல்கிறார்கள், அதன் பிறகு லினெட் ஸ்காட்டின் கார் சாவியை எடுத்துக்கொண்டு, அவரது மனைவியின் மெர்சிடிஸ் காரில் தப்பிச் செல்கிறார். அந்தக் கட்டத்தில் அவள் என்ன செய்கிறோம் என்று தனக்குத்தானே வியப்புடன் கேட்டுக் கொள்கிறாள். ஆனால் இரவு செல்லச் செல்ல, லினெட் குற்றச் செயல்களில் ஈடுபடுவது பற்றிய அனைத்து கவலைகளும் மறைந்து விடுகின்றன.
லினெட், மற்றொரு எஸ்கார்ட் குளோரியாவிடம் (ஜூலியா ஃபாக்ஸ்) கொடுத்த கடனைத் திருப்பிக் கேட்க முயல்கிறார். குளோரியா ஆடம்பரமான அபார்ட்மென்ட்டில் வசதியாக இருந்தபோதிலும், லினெட்டின் பிரச்சனைகளுக்கு அனுதாபம் காட்டவில்லை. ஆனால் ஒரு பீப்பாயில் இருந்த பணக்கற்றைகளும், போதைப்பொருளும் கதையை திருப்புகின்றன.
திரைப்படத் தயாரிப்பாளர்கள் லினெட்டின் செயல்களைக் கண்டிக்கவில்லை, அவர் மேலும் பொறுப்பற்றவராக மாறும்போது கூட, கென்னியை அழைத்துக்கொண்டு ஆபத்தான சூழ்நிலைகளில் ஈடுபட வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்படுகிறது. அவள் தனது முன்னாள் குற்றவாளியான பார் சக ஊழியர் கோடி (ஸ்டீபன் ஜேம்ஸ்) உதவியை நாடுகிறாள்.
கோடி அவளை பாதுகாப்பு உடைப்பாளர் ட்ரூவிடம் (சீன் மார்டினி) அழைத்துச் செல்கிறார், அவர் விரைவாக அச்சுறுத்துபவராக மாறுகிறார். அவளது அடுத்த நிறுத்தம், அவளது கடந்த காலத்திலிருந்து வந்த மோசமான உருவமான டாமி (மைக்கேல் கெல்லி)யைப் பார்ப்பது, அவர் disturbing நினைவுகளைத் தூண்டுகிறார்.
அங்கிருந்து, அவள் பணக்கார, பார்ட்டிக்கு அடிமையான பிளேக்கின் (எலி ரோத்) வீட்டிற்குச் செல்கிறாள், அங்கு அவன் அவளை நோக்கி ஆக்ரோஷமான நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடும்போது விஷயங்கள் மோசமாகின்றன. காலை வரும்போது, லினெட்டுக்கு எந்த மீட்பும் இல்லை.
'தி க்ரவுன்' தவிர, 'ஆண்டோர்' மற்றும் ஜூலியன் மூர் நடித்த ஆப்பிள் டிவி+ திரைப்படமான 'ஷார்ப்பர்' ஆகியவற்றின் எபிசோட்களை இயக்கிய காரன், மெக்சிகன் டிபி டாமிசன் கார்சியாவின் கருப்பு நிறப் படப்பிடிப்பு மற்றும் பிரிட்டிஷ் இசையமைப்பாளர் ஆடம் ஜனோடா பிஸோவ்ஸ்கியின் மனநிலைக்கேற்ற இசையைப் பயன்படுத்தி, நம்பிக்கையுடன் காட்சிகளை வழிநடத்துகிறார்.
இருப்பினும், டோரனுடன் நடக்கும் ஒரு மோதல், லினெட்டிற்கு ஒரு சுய-விசாரணையாக மாறுகிறது. இந்தத் திரைப்படத்தின் மிகவும் பாதிப்பான தருணங்கள், லினெட் மற்றும் அவரது அண்ணனுக்கு இடையிலான காட்சிகளாகும். ஜாக் காட்சாகன் தனது கதாபாத்திரத்தை வியக்க வைக்கும் மகிழ்ச்சியான அப்பாவியாகவும், கென்னி பதட்டமான சூழ்நிலைகளில் இருக்கும்போது கவலைப்படும் விதமாகவும் சித்தரித்துள்ளார்.
தயாரிப்பாளர்களில் ஒருவரான கிர்பி, லினெட்டின் கூர்மையான தன்மையை ஒரு துரத்தப்பட்ட மனநிலையுடன் திறமையாக சமன் செய்கிறார். ஒரு திறமையான நடிகைக்கான தளமாக, 'நைட் ஆல்வேஸ் கம்ஸ்' உறுதியானது மற்றும் எப்போதும் ரசிக்கத்தக்கது. ஆனால் அமெரிக்காவில் உள்ள வர்க்கம், வருமானம் மற்றும் வாய்ப்புகளில் உள்ள ஏற்றத்தாழ்வுகள், மற்றும் பலரின் நம்பிக்கையின் பலவீனம் அல்லது வீணடித்தல் ஆகியவற்றை இது தொட்டாலும், கதையின் உலகளாவிய உண்மைகள் மென்மையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்றன.
More from Filmibeat