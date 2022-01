தள்ளிப் போகிறதா பிக்பாஸ் தமிழ் ஓடிடி...எப்போ ஆரம்பமாகிறது தெரியுமா ?

சென்னை : ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்டதை விட பிக்பாஸ் தமிழ் ஓடிடி வெர்சன் தள்ளி போவதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. அதோடு பிக்பாஸ் ஓடிடி வெர்சன் துவங்கும் புதிய தேதியும் வெளியாகி உள்ளது. இதனால் போட்டியாளர்கள் பற்றிய அறிவிப்பு விரைவில் வெளியாகலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

பிக்பாஸ் தமிழ் நிகழ்ச்சியின் முதல் நான்கு சீசன்கள் நிறைவடைந்தும் ரசிகர்களை மகிழ்விப்பதற்காக பிக்பாஸ் ஜோடிகள் என்ற நடன நிகழ்ச்சி துவங்கப்பட்டது. முந்தைய நான்கு சீசன்களிலும் கலந்து கொண்ட போட்டியாளர்களை வைத்து இந்த நிகழ்ச்சி நடத்தப்பட்டது. இது சமீபத்தில் நிறைவடைந்தது.

English summary

According to latest sources bigg boss tamil OTT version has been postponed to Jan 28th instead of Jan 23rd. List of final 13 contestants will be revealed soon. Kamalhassan to host this show also.