கியர் மாத்துவாங்கன்னு பார்த்தா..வண்டியவே மாத்துறாங்க… House of the Dragon-ஐ கலாய்த்த எஸ்.ஆர். பிரபு!

சென்னை: ஹவுஸ் ஆஃப் தி டிராகன் வெப்சீரிஸை தயாரிப்பாளர் எஸ்.ஆர். பிரபு பங்கமாக கலாய்த்து போட்டுள்ள ட்வீட் ரசிகர்களின் கவனத்தை வெகுவாக ஈர்த்துள்ளது.

HBO தயாரிப்பில் உருவாகி உள்ள ஹவுஸ் ஆஃப் தி டிராகன் வெப்சீரிஸ் டிஸ்னி பிளஸ் ஹாட்ஸ்டாரில் ஒளிபரப்பாகி வருகிறது.

ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் புதிய எபிசோடுகள் வெளியாகி வருகின்றன. இதுவரை 6 எபிசோடுகள் வெளியாகி உள்ளன.

English summary

Dream Warrior Pictures producer SR Prabhu trolls HBO webseries House of the Dragon for its sudden change of characters in the 6th episode . Several HOD fans also feels like him and commenting about the webseries not going in good pace till now in social media.