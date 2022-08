டிக்கெட் கட்டணம் உயர்வு, 8 வாரங்களுக்குப் பிறகே ஓடிடியில் ரிலீஸ்: தியேட்டர் உரிமையாளர்கள் கோரிக்கை

சேலம்: தமிழ்நாடு திரையரங்குகள், மல்டிபிளக்ஸ் உரிமையாளர்கள் சங்க பொதுக்குழு கூட்டம் சேலத்தில் நடைபெற்றது.

பொதுச்செயலாளர் பன்னீர்செல்வம் தலைமையில் தலைவர் சுப்பிரமணியம், பொருளாளர் இளங்கோவன் ஆகியோர் இந்தக் கூட்டத்திற்கு முன்னிலை வகித்தனர்.

இந்தக் கூட்டத்தில் திரையரங்க கட்டணம் உயர்வு, ஓடிடி ரிலீஸ் உள்ளிட்ட பல்வேறு பிரச்சினைகள் குறித்து ஆலோசிக்கப்பட்டன.

English summary

Theatre owners thanked Bollywood actor Aamir Khan and also they demanded that the films of leading actors should be released in OTT after 8 weeks and ticket rate hikes