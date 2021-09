தீராத பகையுடன் காத்திருக்கும் ஆன்மா… அரண்மனை 3 டிரைலர்… எப்படி இருக்கு ?

சென்னை : ஆர்யா நடித்து சுந்தர் சி இயக்கியுள்ள அரண்மனை3 படத்தின் டிரைலர் வெளியாகி உள்ளது.

சன் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் தயாரிக்கவுள்ள இந்தப் படத்தில் ஆர்யா ஹீரோவாக நடித்துள்ளார்.

மேலும் விவேக், யோகி பாபு ஆகியோர் முக்கியக் கதாபாத்திரங்களில் நடிக்கின்றனர். ஆண்ட்ரியா, ராஷி கண்ணா இருவரும் ஹீரோயின்களாக நடிக்கின்றனர்.

பேய் ஹிட்.. அட்டகாசமாக வெளியானது ஆர்யாவின் அரண்மனை 3 டிரைலர்.. விவேக் காமெடியை மிஸ் பண்ணிடாதீங்க!

English summary

The trailer of Sundar C's upcoming directorial Aranmanai 3 has been released online. The film has Arya, Andrea Jeremiah and Raashi Khanna in the lead roles. It will release in theatres on October 14.