Iravin Nizhal twitter review...பார்த்திபனின் இரவின் நிழல்...சாதித்ததா? இருளில் மூழ்கியதா?

நடிகர்கள் : பார்த்திபன், வரலட்சுமி சரத்குமார், ரோபோ சங்கர், பிரியங்கா ருத்

எழுத்து, இயக்கம் : பார்த்திபன்

இசை : ஏ.ஆர்.ரஹ்மான்

சென்னை : ஒத்த செருப்பு சைஸ் 7 படத்திற்கு பிறகு மற்றொரு புதிய முயற்சியாக பார்த்திபன் இயக்கி உள்ள படம் இரவின் நிழல். இன்டிபென்டன்ட் த்ரில்லர் படமாக இந்த படம் எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

ஆசியா மட்டுமின்றி உலகின் முதல் Non linear சிங்கிள் ஷாட் படமாக எடுக்கப்பட்டுள்ள படமாக இரவின் நிழல் உள்ளது. ஆசிய சாதனை புத்தகத்திலும் இந்த படம் இடம்பிடித்துள்ளது. இந்த படம் சமீபத்தில் பிரான்சில் நடைபெற்ற கேன்ஸ் திரைப்பட விழாவில் திரையிடப்பட்டது.

முதலில் ஜுன் மாதம் ரிலீஸ் செய்ய திட்டமிடப்பட்ட இந்த படம் பிறகு ஜுலை 15 ம் தேதிக்கும், ஜுலை 27 ம் தேதிக்கும் மாற்றி வைக்கப்பட்டது. இந்நிலையில் படத்தின் அன்சென்சார்ட் ப்ரீமியர் ஷோ இன்று திரையிடப்பட்டது. இதன் விமர்சனங்கள் தற்போது சோஷியல் மீடியாவில் வெளியாகி உள்ளன.

English summary

Parthiban starred Iravin Nizhal movie will be released in July 27th in theatres. But today premier show was screened. It winning the hearts of audience. Audience gave 4.5 rating out of 5 for this movie.