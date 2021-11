JAIBHIM MOVIE REVIEW: ஜெய்பீம் படம் எப்படி இருக்கு ?

சென்னை : தமிழ்நாட்டை மிகவும் ஆச்சர்ய படுத்திய வழக்குகளில் ஒன்று, 'ஜெய்பீம்' படமாக உருவாகியிருக்கிறது.சென்னை உயர்நீதிமன்ற வழக்கறிஞராக பணியாற்றிய கே.சந்துரு வாதாடிய காலகட்டத்தில் நடத்திய வழக்குதான் இந்தப்படம்.

பழங்குடி சமூகத்தை சேர்ந்த பெண் ஒருவருக்கு, காவல்துறையினரால் பெரும் அநீதி ஏற்படுகிறது . யாரிடம் சென்று நியாயம் கேட்பது என தெரியாமல் தவித்து நிற்கிறார். அப்போது ஒரு கூட்டத்துக்காக வந்த வழக்கறிஞர் சந்துருவிடம் அந்த பெண் விஷயத்தை சொல்கிறார். அந்த வழக்கை சந்துரு கையில் எடுத்து உயர் நீதிமன்றத்தில் ஒன்றரை வருடங்கள் வாதாடி வெற்றி பெறுகிறார் .

நடிகர் சூர்யா தயாரித்து நடித்திருக்கும் இந்த திரைப்படம் 'ஜெய் பீம்' உண்மைச் சம்பவத்தை மையப்படுத்தி தயாராகியிருக்கிறது. இதனை ஊடகவியலாளரும் கூட்டத்தில் ஒருத்தன் படத்தின் இயக்குநருமான த.செ. ஞானவேல் இயக்கியிருக்கிறார்.

English summary

jaibheem is one of the most expected movie from actor surya fans. Gnanavel is the director who took particular case of advocate chandru and with extraordinary screenplay he has finally made jaibheem .movie has been released in amazon prime and the story revolves around a particular community where basic amenities and recognition of a mankind are been stopped.An indian citizen who struggles for everyday and everything in life is been portrayed.