Movie Review: நாளைக்கு என்ன ஆகும்ன்னு இன்னைக்கு தெரியும்... ஜாங்கோ திரைவிமர்சனம்

சதிஷ்

மிர்னாலினி ரவி

கருணாகரன்

டைகர் தங்கதுரை

வேலு பிரபாகரன்

தீபா

ரேட்டிங் :3/5

சென்னை : "சாகுற நாள் தெரிஞ்சிட்டா வாழ்ற நாள் நரகமாகிடும்" என்ற சிவாஜிபட வசனத்தை யாரும் மறக்க முடியாது. ஆனால் நடக்கப்போவது எல்லாம் முன்னரே தெரிந்துவிட்டால் வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும்? அதுவே திரைப்படமாக வந்து உள்ளது .

இயக்குனர் மனோ கார்த்திகேயன் இயக்கத்தில் சதீஷ் குமார், மிர்னாளினி ரவி, கருணாகரன், ரமேஷ் திலக் என தமிழ் திரைப்பட நட்சத்திரங்கள் நடித்திருக்கும் படம் ஜாங்கோ.

திரில்லர் மற்றும் அறிவியல் புனைவு திரைப்படமாக உருவாகியுள்ள இந்த படைப்பு இன்று வெள்ளிக்கிழமை ரீலீஸ் ஆகி உள்ளது . வழக்கமான கதையாக இல்லாமல் வித்யாசமான கதைக்களத்தை விரும்பும் ரசிகர்களுக்கு, இது மிக சிறப்பான விருந்தாக இருக்கும்.

புதுமை விரும்பிகளுக்கு ஜாங்கோ படம் ரொம்ப பிடிக்கும்... பிரபல தயாரிப்பாளர் உற்சாகம்

Jango yet another popular high-concept genre which is popular in Hollywood films and this time in tamil ,"time loop" is taken and given to Tamil audience with different style. In this film also a character gets stuck in a particular time frame,"a day struck " in particular. same day repeats- every time he wakes up, with everyone around But - doing the same things gets repeated that he did the previous day. finding solution for this and to stop this routine & bring return to normal is the main plot of jango. Cv kumar produced this movie and director Mano karthikeyan took strenuous efforts for this film and movie got released today.