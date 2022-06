'Recce' web series Review..கிரைம் கதையில் கிறுகிறுக்க வைக்கும் வெப் சீரிஸ்

நடிகர்கள்: ஸ்ரீகாந்த், ஆடுகளம் நரேன், ராஜஸ்ரீ நாயர், தோட்டப்பள்ளி மது, எஸ்தர் நோரோன்ஹா, சப்பேட்டா காந்தி

இசை: ஸ்ரீராம் மட்டூரி

கேமரா: ராம்.கே.மகேஷ்

இயக்கம்: பொலூரு கிருஷ்ணா

சென்னை: வெப்சீரிஸ்கள் கதையை மையமாக வைத்து எடுக்கப்படுகிறது. அதிலும் பெரும்பாலும் க்ரைம் கதைகளை மையப்படுத்தி எடுக்கப்படுவது சிறப்பு

அப்படி வெளியான ஒரு கிரைம் தொடர்தான் ரெக்க எனும் தொடர். இது முழுக்க முழுக்க அரசியல் கொலையை மையப்படுத்தி எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

நடிகர் ஸ்ரீகாந்த் எஸ்.ஐ.ஆக நடித்துள்ள இப்படம் செல்போன்கள் இல்லாத 92 காலக்கட்டத்தில் நடந்ததாக எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

'Recce' the Crime web series, the director deals with the story very well , The way he runs the series is so interesting.