Michael Review: பொறுமையை ரொம்ப சோதிக்கிறாங்க.. சந்தீப் கிஷன், விஜய்சேதுபதியின் 'மைக்கேல்' விமர்சனம்!

நடிகர்கள்: சந்தீப் கிஷன், விஜய்சேதுபதி

இசை: சாம் சி.எஸ்

இயக்கம்: ரஞ்சித் ஜெயக்கொடி

சென்னை: புரியாத புதிர், இஸ்பேட் ராஜாவும் இதய ராணியும் உள்ளிட்ட படங்களை இயக்கிய இயக்குநர் ரஞ்சித் ஜெயக்கொடி இயக்கத்தில் சந்தீப் கிஷன், விஜய்சேதுபதி, வரலக்‌ஷ்மி சரத்குமார், திவ்யான்ஷா கவுசிக், கெளதம் மேனன், அனுசுயா பரத்வாஜ் உள்ளிட்ட பலர் இந்த படத்தில் நடித்துள்ளனர்.

90களில் நடக்கும் ஆக்‌ஷன் படமாக ரெட்ரோ ஃபீலிங்கில் மைக்கேல் படத்தின் மேக்கிங் மிரட்டுகிறது.

ஆனால், அதே சமயம் ஆமை போல மெதுவாக நகரும் திரைக்கதையும் வலுவில்லாத மற்ற கதாபாத்திரங்களும் மைக்கேல் படத்தை எந்த அளவுக்கு பாதித்துள்ளது என்கிற விரிவான விமர்சனத்தை இங்கே பார்ப்போம்..

'மைக்கேல்' திரைப்பட பத்திரிக்கையாளர் சந்திப்பு !!!

English summary

Sandeep Kishan and Vijay Sethupathi's Michael Movie Review in Tamil is here. Sandeep Kishan gives his best performance till date for this movie. Director Ranjith Jeyakodi's different attempt not pick up the audience pulse.