Thunivu Twitter Review: தூள் கிளப்பியதா துணிவு? அஜித்தின் நம்பிக்கையை காப்பாற்றினாரா எச். வினோத்?

சென்னை: இந்த ஆண்டு பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு அஜித்தின் துணிவு மற்றும் விஜய்யின் வாரிசு என இரு படங்கள் இன்று வெளியாகி உள்ளன.

விஜய்யின் வாரிசு திரைப்படம் ஃபேமிலி என்டர்டெயினராக வெளியாகி உள்ள நிலையில், அஜித்தின் துணிவு படம் ஆக்‌ஷன் பிளஸ் கருத்து கொண்ட என்டர்டெயினராக தூள் கிளப்புகிறது.

துணிவு படத்தின் முதல் காட்சியை பார்த்த ரசிகர்கள் அந்த படம் எப்படி இருக்கு என சொல்லியுள்ள ட்விட்டர் விமர்சனத்தை இங்கே பார்ப்போம்..

அலகு குத்தி தொங்கியபடி துணிவு பட கட்அவுட்டிற்கு பாலாபிஷேகம்.. மாலை அணிவித்த அஜித் ரசிகர்கள்!

English summary

Thunivu Twitter Review and Reactions are here. Ajith Kumar villainism and second half strong social message lift the movie very well. But heavy guns and bomb blasting scenes makes fans a little tired.