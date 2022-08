Victim anthology Review..பா.ரஞ்சித்தின் ‘தம்மம்’ மூவி எப்படி இருக்கு

விக்டிம் ஆந்தாலஜி - தம்மம் மூவி

நடிகர்கள்: குரு சோமசுந்தரம், கலையரசன்

இயக்கம்: பா.ரஞ்சித்

இசை தென்மாம்

கேமரா: தமிழ் அழகன்

விக்டிம் ஆந்தாலஜியில் பா.ரஞ்சித் இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள தம்மம் குறும்படம் நல்ல மெசேஜை சொல்லுகிறது.

தம்மம் குறும்படம் சொல்லும் மெசேஜ் கடமையைச் செய் பலனை எதிர்பாராதே என்பதன் மாற்றான பலனைப்பாராமல் உதவி செய் என்பதே

தனது குருநாதர் வெங்கட் பிரபு கேட்டுக்கொண்டதற்கிணங்க ஒரு குறும்படத்தை இயக்கி கொடுத்துள்ளார் பா.ரஞ்சித்.

The short film Dhammam directed by Pa Ranjith in Victim Anthology has a good message. The message of Dammam's short film is to help regardless of the alternative of doing duty without expecting the result.