அடங்க மறுக்கும் த்ரிஷா... அடுத்து என்ன செய்ய போகிறார் மணிரத்னம்

சென்னை : கல்கி கிருஷ்ணமூர்த்தி 5 பாகங்களாக எழுதிய பொன்னியின் செல்வன் நாவலை மையமாக சினிமா எடுக்க பல டைரக்டர்கள் பல காலமாக முயற்சி செய்து வருகின்றனர். ஆனால் அந்த முயற்சிகள் தோல்வியில் முடிந்தன. தற்போது மணிரத்னம் அந்த முயற்சியில் இறங்கி உள்ளார்.

ஒரே சமயத்தில் இரண்டு பாகங்களாக எடுக்கப்பட்டு வரும் மணிரத்னத்தின் பொன்னியின் செல்வன் படம் எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே துவங்கப்பட்ட இந்த படத்தின் ஷுட்டிங், கொரோனா உள்ளிட்ட காரணங்களால் தாமதமாகி வந்தது. தற்போது மீண்டும் துவங்கப்பட்ட ஷுட்டிங், தற்போது இறுதிக்கட்டத்தை எட்டி உள்ளது.

வரலாற்று காவியமான பொன்னியின் செல்வன் படத்தில் இந்திய சினிமாவின் திறமையான நடிகர், நடிகைகள் பலர் நடித்து வருகின்றனர். விக்ரம், ஜெயம் ரவி, கார்த்தி, ஐஸ்வர்யா ராய், த்ரிஷா, ஐஸ்வர்யா லட்சுமி, லால், ஜெயராம், பிரகாஷ் ராஜ், ரியாஸ் கான், பிரபு, விக்ரம் பிரபு உள்ளிட்டோர் நடித்து வருகிறார்கள்.

நடிச்ச படம் ரிலீஸ் ஆகாத வேதனை எனக்கும் நடந்திருக்கு.. மத கஜ ராஜா பற்றி மனம் திறந்த வேம்புலி!

English summary

trisha again shares shooting spot photos of ponniyin selvan at maheshwar. earlier she also shared gwalior palace photos in instagram. later these photos goes viral in social media. maniratnam warned that strict action against those who shares shooting spot photos. but continously trisha shares photos.