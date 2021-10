தொடர்ந்து தொல்லை கொடுத்த இயக்குநர்.. படப்பிடிப்பில் இருந்து வெளியேறிய பிரபல நடிகை!

மும்பை: பிரபல பாலிவுட் நடிகை இஷா குப்தா இயக்குநர் ஒருவர் படப்பிடிப்பு தளத்தில் தன்னை திட்டியது குறித்து சமீபத்தில் அளித்த பேட்டியில் ஓப்பனாக பேசியுள்ளார்.

சமீபத்தில் டாப்லெஸ் போட்டோக்களை இன்ஸ்டாகிராமில் வெளியிட்டு இணையத்தை தெறிக்க விட்டவர் நடிகை இஷா குப்தா.

வித்தியாசமாக யோகா செய்யும் புகைப்படங்களையும் அடிக்கடி வெளியிட்டு பலரையும் ஆச்சர்யத்தில் ஆழ்த்தி வரும் இவர் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் நடந்த மோசமான அனுபவத்தை பகிர்ந்துள்ளார்.

