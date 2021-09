பொன்னியின் செல்வன் ஓவர்.. பிறந்தநாளில் புதுப்பட ஷூட்டிங்கை தொடங்கிய ஜெயம் ரவி.. புது லுக் இதோ!

சென்னை: பிறந்தநாள் அதுவுமா புதுப்பட ஷூட்டிங்கை தொடங்கி உள்ளார் நடிகர் ஜெயம் ரவி.

Ponniyin Selvan shooting முடிந்தது! Jayam Ravi போட்ட பதிவு, கலாய்த்த Karthi

இயக்குநர் கல்யாண் இயக்கத்தில் ஜெயம் ரவி நடிக்கவுள்ள 28வது படத்தின் பட பூஜையும் விநாயகர் சதுர்த்தியான இன்று போடப்பட்டுள்ளது.

இந்த படத்தில் ஜெயம் ரவிக்கு ஜோடியாக நடிகை பிரியா பவானி சங்கர் நடிக்க உள்ளார். பட பூஜையில் அவரும் கலந்து கொண்ட புகைப்படங்கள் வைரலாகி வருகின்றன

Actor Jayam Ravi who finished his schedule in Ponniyin Selvan now started his JR28 movie with a simple pooja today. He also celebrates his birthday on JR28 pooja function with actress Priya Bhavani Shankar and JR28 movie crew.