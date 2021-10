வெற்றிமாறனின் “விடுதலை’’… படப்பிடிப்புதள புகைப்படம் !

சென்னை : விஜய் சேதுபதி,சூரி நடிக்கும் விடுதலை திரைப்படத்தின் படப்பிடிப்புத்தள புகைப்படம் இணையத்தில் வெளியாகி வைரலாகி வருகிறது.

இப்படத்தில் சூரி கதாநாயகனாக நடிக்கிறார் அவருக்கு ஜோடியாக பவானி ஸ்ரீ நடித்துள்ளார்.

இசைஞானி இளையராஜா இப்படத்திற்கு இசை அமைத்துள்ளார்.

English summary

Director Vetrimaran is directing the upcoming movie 'Viduthalai'. Comedian Soori in the lead. Amid speculation, it was then announced that Vijay Sethupathi had joined the cast.