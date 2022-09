நாற்காலி இல்லாமல் காற்றில் அமர்ந்து காட்டுவார் நாகேஷ்... கே.எஸ்.ரவிக்குமார் சுவாரசிய தகவல்

சென்னை: தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி நடிகர்களான கமல், ரஜினி, அஜித், விஜய் என்று நான்கு நடிகர்களையும் இயக்கிய ஒரே இயக்குநர் என்ற பெருமை கே.எஸ்.ரவிக்குமார் அவர்களைத்தான் சேரும்.

அவர்கள் மட்டுமின்றி நடிகர்கள் சிவாஜி கணேசன், ஜெமினி கணேசன், நாகேஷ், கே.ஆர்.விஜயா, மனோரமா உள்ளிட்ட மூத்த கலைஞர்களையும் அவர் தன் படங்களில் இயக்கி இருக்கிறார்.

இதில் நடிகர் நாகேஷ் பற்றி தனது 45 ஆண்டுகால நட்பை சிலாகித்து பேசியுள்ளார் ரவிக்குமார்.

English summary

In a scene in Anubavi Raja Anubavi Movie, Nagesh was sitting on a car reading a paper ,when suddenly the car he was sitting in reverses and he is sitting in the air without falling down. Then he would randomly look back to see the car, and gave a humorous reaction Says Director KS Ravikumar.