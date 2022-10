ஹீரோயினிடம் முத்தக் காட்சியை விளக்குவதுபோல் பாரதிராஜா என்னிடம் தயங்கினார்... பிரபல காட்சி பற்றி கமல்

சென்னை: நடிகர் கமல்ஹாசன் தற்சமயம் பிக் பாஸ் சீசன் 6-ஐ பரபரப்பாக தொகுத்து வழங்கிக் கொண்டிருக்கிறார்.

தனது ராஜ் கமல் தயாரிப்பு நிறுவனம் மூலம் பல படங்களை தயாரித்துக் கொண்டிருக்கும் அதே வேளையில் தான் நடிக்கும் படங்களுக்கான பேச்சுவார்த்தைகளையும் நடத்திக் கொண்டிருக்கிறார்.

இந்நிலையில் ஒரு காட்சியை பாரதிராஜா தன்னிடம் விவரித்தது பற்றி கமல் சுவாரசியமாக கூறியிருக்கிறார்

English summary

Actor Kamal Haasan is currently hosting Bigg Boss Season 6 tamil. While producing several films through his Raj Kamal production company, he is also in talks for the films he is acting in. In this case, Kamal has interestingly said about Bharathiraja describing a scene to him in 16 Vayathinile Movie