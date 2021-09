தளபதியின் தேவாவுக்கு 70 வயசு ஆகிடுச்சு.. தமிழ் சினிமாவில் கலக்கிய மம்மூட்டியின் டாப் 5 படங்கள்!

சென்னை: மலையாள திரையுலகின் முன்னணி நடிகர் மம்மூட்டி இன்று தனது 70வது பிறந்தநாளை கொண்டாடி வருகிறார்.

மோகன் லால் உள்ளிட்ட முன்னணி நடிகர்கள் பலரும் மம்மூக்காவுக்கு வாழ்த்துக்களை கூறி வருகின்றனர்.

மலையாள திரையுலகில் மட்டுமின்றி தமிழ் சினிமாவிலும் பல தரமான படங்களில் சிறந்த நடிப்பை கொடுத்துள்ளார் நடிகர் மம்மூட்டி. அந்த படங்கள் குறித்து இங்கே காண்போம்.

English summary

Malayalam actor Mammootty turns 70 years today. Apart from Blockbuster Malayalam movies he has also done several super hit Tamil films. From Azhagan to Peranbu all movies are epic in Tamil cinema Industry. Mammootty has given excellent performances in many quality films.