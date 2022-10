கண்ணதாசன் தயாரிப்பில் "வானம்பாடி" படத்தில் நடிகை தேவிகாவை ஓவியமாக தீட்டிய கவியரசு! ரீவைண்ட் ஸ்பெஷல்!

சென்னை: தென்னிந்தியா திரைப்பட நடிகை 'தேவிகா' மணமகன் தேவை என்ற திரைப்படத்தின் மூலம் தமிழ் திரைத்துறையில் அறிமுகமானவர்.

இவர் அன்றைய முன்னணி கதாநாயகர்களான எம்ஜிஆர்,சிவாஜி கணேசன், ஜெமினி கணேசன், எஸ் எஸ் ராஜேந்திரன் ஆகியோருடன் நடித்திருக்கிறார்.

'வானம்பாடி' திரைப்படத்தில் இடம் பெற்றுள்ள பாடல்கள் மற்றும் வெற்றிக்கான காரணங்களை இந்த தலைமுறைகள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக பத்திரிகையாளர் சுறா தனியார் தொலைக்காட்சி ஒன்றில் சில சுவாரஸ்யமான தகவல்களை கூறியுள்ளார்.

English summary

South Indian film actress 'Devika' made her debut in the Tamil film industry with the film Manamagan. He acted with the leading heroes of the day such as MGR, Sivaji Ganesan, Gemini Ganesan, SS Rajendran. Journalist Sura has told some interesting information on a private TV channel so that this generation should know about the songs featured in the movie 'Vanambadi' and the reasons behind its success.