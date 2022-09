விஜய் படங்களில் இதனால்தான் நடிப்பதில்லை... நண்பர் சஞ்சீவ் பேட்டி

சென்னை: நடிகர் விஜய் தற்சமயம் வாரிசு திரைப்படத்தில் நடித்துக் கொண்டிருக்கிறார்.

அடுத்ததாக லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் நடிக்கப் போகிறார்.

இந்நிலையில் நடிகர் விஜய்யின் நெருங்கிய நண்பராக அறியப்படும் நடிகர் சஞ்சீவ் சமீபத்தில் கொடுத்துள்ள பேட்டியில் சுவாரசியமான விஷயங்களை கூறியுள்ளார்.

English summary

Actor Vijay is currently acting in Varisu. Lokesh Kanagaraj is going to act next. In this case, actor Sanjeev, who is known as a close friend of actor Vijay, has said interesting things in a recent interview.