விஜயகாந்த் உண்ணும்போது தட்டை பிடுங்கிய நபர்... அதன் பின் நடந்ததுதான் வரலாறு

சென்னை: சினிமாவிலும் அரசியலிலும் நடிகர் விஜயகாந்துடன் தொடர்ந்து பயணிப்பவர் நடிகர் மீசை ராஜேந்திரன்.

இவர் சமீபத்தில் விஜயகாந்த் அவர்களைப் பற்றி பல பேட்டிகளில் விரிவாக பேசி வருகிறார்.

அப்படி ஒரு பேட்டியில் விஜயகாந்த் இயக்கிய படத்தில் தான் நடித்த அனுபவத்தை கூறியுள்ளார்.

English summary

Actor Meesai Rajendran has been traveling with actor Vijayakanth in cinema and politics. Recently, he has been talking about Vijayakanth in detail in many interviews. In one such interview, he told about his experience of acting in a film directed by Vijayakanth.