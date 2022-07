காவிய கவிஞர் வாலி நினைவு தினம்...இதெல்லாம் தெரிஞ்சா நிச்சயம் அவரை மிஸ் பண்ணுவீங்க

சென்னை : திருச்சிராப்பள்ளி ஸ்ரீனிவாசன் ரங்கராஜன் என்ற இயற்பெயரை கொண்ட கவிஞர் வாலி, 50 ஆண்டுகளாக தமிழ் சினிமாவை தனது காவிய கவிதை வரிகளால் ஆட்சி செய்தவர்.

15,000 க்கும் அதிகமான பாடல்களை எழுதிய வாலிக்கு இந்திய அரசு பத்மஸ்ரீ விருது வழங்கி கெளரவித்தது. எம்ஜிஆர், சிவாஜி காலம் துவங்கி, தற்போதுள்ள அதர்வா, கார்த்தி, அஜித் வரை பாடல் எழுதிய இளமை கவிஞர் என பெயர் பெற்றவர்.

காலத்தால் அழியாத பாடல்களை தந்த கவிஞர் வாலி 2013 ம் ஆண்டு ஜுலை 18 ம் தேதி காலமானார்.அவரது நினைவு நாளான இன்று, வாலி பற்றி பலரும் அரியாத பல அரிய தகவல்களை இங்கே பார்க்கலாம்.

English summary

Today poet Vaali's 9th death anniversary. He has written more than 15000 songs in Tamil films.He died on 18 July 2013 in Chennai at the age of 82.Here we recall the memories about Vaali.