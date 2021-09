அசத்தலான பிபி ஜோடிகள் கிரான்ட் ஃபினாலே...டைட்டில் வின்னர் இவங்க தான்

சென்னை : விஜய் டிவி.,யில் ஒளிபரப்பாகி வரும் பிரபலமான ரியாலிட்டி ஷோ பிக்பாஸ். இதுவரை நான்கு சீசன்கள் முடிவடைந்த நிலையில் ஐந்தாவது சீசன் விரைவில் துவங்கப்பட உள்ளது.

கொரோனா காரணமாக கடந்த ஆண்டும், இந்த ஆண்டும் பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சி தாமதமாக துவங்கப்படுகிறது. இதனால் பிக்பாஸ் ரசிகர்களை குஷிப்படுத்துவதற்காக முந்தைய நான்கு சீசன்களிலும் கலந்து கொண்ட போட்டியாளர்களை ஒன்றிணைத்து விஜய் டிவி நடத்திய நிகழ்ச்சி தான் பிக்பாஸ் ஜோடிகள் என்ற டான்ஸ் நிகழ்ச்சி.

English summary

BB jodigal grand finalae aired yesterday on vijay tv. anitha - sharik pair won the title and cash prize. gabrilla- aajith, ramesh - samyuktha pairs shared runner up. after the success of first season, vijay tv planned to announce season 2 soon.