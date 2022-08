அடுத்து பெரிசா ஒரு சம்பவம் இருக்கு...பாக்யலட்சுமி சீரியலில் அடுத்து இதுதான் நடக்க போகுது

சென்னை : விஜய் டிவியில் மிகவும் விறுவிறுப்பாக சென்று கொண்டிருக்கிறது பாக்யலட்சுமி சீரியல். அடுத்து என்ன என்று ரசிகர்களின் ஆர்வத்தை தூண்டும் வகையில் சீன்கள் அமைக்கப்பட்டு வருகிறது.

Bakyalakshmi Serial | ராதிகாவிடம் கெஞ்சும் ரசிகர்கள்... அடுத்து என்ன? *TV | Filmibeat Tamil

கோபி - பாக்யாவிற்கு டைவர்ஸ் கிடைத்து விட்டது. கோபியை வீட்டை விட்டு வெளியே அனுப்பி விடுகிறார் பாக்யா. வீட்டிற்கான 40 லட்சத்தையும் ஒரே வருடத்தில் கொடுக்கிறேன் என்று கோபியிடம் சவால் விடுகிறார் பாக்யா.ராதிகா சமாதானம் ஆகாததால் காரிலேயே சுற்றிக் கொண்டிருக்கிறார் கோபி.

மாமியார் ஈஸ்வரி, இனியா, செழியன் ஆகியோர் பாக்யாவிடம் கோபத்தை காட்டி, திட்டி தீர்க்கிறார்கள். இதற்கிடையில் ஸ்கூல் ஃபீஸ் கட்ட வேண்டும் என பாக்யாவிற்கு முதல் செக் வைக்கிறார் இனியா. தன்னிடம் உள்ள பணத்தை கணக்கு பார்த்த போது குறைவாக இருந்தாலும், மாமனார் ராமமூர்த்தி, எழிலின் உதவியை ஏற்க மறுக்கிறார் பாக்யா.

ராதிகாவை சந்திக்கும் பாக்யா...பாக்யலட்சுமி சீரியலில் அடுத்து என்ன நடக்க போகிறது ?

English summary

In Bhagyalakshmi serial upcoming episode, accidently Radhika knows that Gopi was stayed in hotel. Radhika drop the idea to shift Mumbai.Radhika and Gopi meet in Iniya's school.Gopi asked to Radhika that we will go to marry. During this situation, Bhagya arrived the school for paying Iniya's School fees and saw this scene.