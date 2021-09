ஓடவும் முடியாது ஒளியவும் முடியாது....கண்ணம்மாவிடம் நேருக்கு நேர் சிக்கிக் கொள்ளும் செளந்தர்யா

சென்னை : மற்ற டிவி சேனல்கள் என்ன தான் புதுப்புது நிகழ்ச்சிகள், சீரியல்கள் என ஆரம்பித்தாலும் விஜய் டிவி சீரியல்களை அடித்துக் கொள்ள முடியவில்லை. தமிழ் டிவி சேனல்களிலேயே விஜய் டிவி சீரியல்களுக்கு தான் ரசிகர்களும் அதிகம், டிஆர்பி.,யும் அதிகம்.

டிஆர்பி ரேட்டிங்கை பொருத்தவரை பாரதி கண்ணாம்மா சீரியல் தான் தொடர்ந்து முதலிடம் பிடித்து வருகிறது. இதற்கு காரணம் அந்த சீரியலின் ப்ரோமோ மட்டுமல்ல, அடுத்தடுத்த ட்விஸ்ட்களும் தான். சில விஷயங்கள் ஜவ்வாக இழுக்கப்பட்டு, அட போங்கப்பா என ரசிகர்களை அலுத்து போகும் அளவிற்கு இருந்தாலும் எதிர்பாராத ட்விஸ்ட்கள் வைப்பதில் இவர்களுக்கு ஈடு இணையே கிடையாது.

ப்ரோமோவில் காட்டப்படும் சுவாரஸ்யமான காட்சிகள் வார இறுதியில் தான் காட்டப்படும் என்றாலும், அடுத்து என்ன நடக்கும், சீக்கிரம் ட்விஸ்ட்டை காட்டுங்கப்பா என கேட்க வைக்கும் அளவிற்கு ரசிகர்களின் ஆர்வத்தை தூண்டி விட்டு விடுகிறார்கள், சீரியல் தயாரிப்பாளர்கள்.

English summary

In latest bharathi kannamma serial promo, after anjali revealed venba's marital status, soundarya was so happy about that. after the completion of anjali's baby showering function, kannamma asked mother in law soundarya about her twin babies.