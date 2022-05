இது என்னோட ஃபர்ஸ்ட் கார்.. சந்தோஷத்தில் கேபி வெளியிட்ட பிக்ஸ்.. பிக் பாஸ் பிரபலங்கள் வாழ்த்து!

சென்னை: பிக் பாஸ் சீசன் 4ல் 5 லட்சம் ரூபாய் பெட்டியுடன் எஸ்கேப் ஆன கேபி முதன் முறையாக கார் ஒன்றை வாங்கி உள்ளார்.

விஜய் டிவி பிரபலங்கள் பலரும் சமீபத்தில் புதிய கார்களை வாங்கி போட்டோக்களாக போட்டு சமூக வலைதளங்களை நிரப்பி வருகின்றனர்.

அந்த வரிசையில் சம்பாதித்து வாங்கிய முதல் காரின் புகைப்படங்களை ஷேர் செய்துள்ளார் பிக் பாஸ் பிரபலம் கேபி எனும் கேபிரியல்லா சார்ல்டன்.

English summary

Bigg Boss Gaby buys her first car and shares photos. She bought a luxurious Tata Harrier dark edition car and cutting a special cake with her mom. Bigg Boss celebs like Aajeedh, Ramya Pandian and Samyuktha Shanmugam send their wishes.