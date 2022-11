அசீமுக்கே அக்காடா நான்.. முதல் நபராக சேவ் ஆன தனலட்சுமி.. பிக் பாஸ் டீம் விளையாடும் மறைமுக கேம்?

சென்னை: அசீம் ஆப்பிள், தயிர் திருடி திங்கிறாரு என மாட்டி விட்டே அவருக்கு முன்பாக இந்த வாரம் சேவ் ஆகி உள்ளார் தனலட்சுமி.

பிக் பாஸ் வீட்டில் இந்த வாரம் எப்படியாவது கேப்டன் ஆகிவிட வேண்டும் என பகல் கனவு கண்டு கொண்டிருந்த தனலட்சுமிக்கு கடைசியில் மிஞ்சியது பீஸ் போன பல்பு மட்டும் தான்.

ஆனால், கடைசியில் அவர் ஒரு வாரமாக பட்ட கஷ்டத்துக்கு எல்லாம் பலனாக தனாவை முதல் நபராக கமல் சேவ் செய்ததும் சந்தோஷத்தில் துள்ளிக் குதித்தார்.

English summary

Bigg Boss Tamil 6: Dhanalakshmi saved first instead of Azeem raises doubts on Bigg Boss Team may play a shuffle game in First saved contestant for increases the show very interesting one.