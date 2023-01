இது சமத்துவ அறத்தின் வெற்றி... விக்ரமனுக்கு ஆதரவாக ட்வீட் செய்த இயக்குநர் நவீன்...

சென்னை: கடந்த 105 நாட்களுக்கும் மேலாக நடைபெற்ற பிக் பாஸ் சீசன் 6 நேற்றுடன் முடிவுக்கு வந்தது.

அசீம், விக்ரமன், ஷிவின் மூவருமே டைட்டில் வின்னர் என்ற கனவுகளோடு பிக் பாஸ் பைனல் ஸ்டேஜ் ஏறினர்.

இறுதியாக ஷிவின் முதலில் எவிக்சனாக, அசீம் - விக்ரமன் இருவரில் யார் வெற்றி என்ற எதிர்பார்ப்பு காணப்பட்டது.

அதிகம் எதிர்பார்க்கப்பட்ட விக்ரமன் ரன்னர் அப் எனவும், அசீம் டைட்டில் வின்னராகவும் அறிவிக்கப்பட்டார். இந்த முடிவு குறித்து பலரும் தங்களது அதிருப்தியை வெளிப்படுத்தி வரும் நிலையில், இயக்குநர் நவீனும் ட்வீட் செய்துள்ளார்.

பிக் பாஸ் சீசன் 6 கிராண்ட் பினாலே...அசீம் ஹாஷ்டேக் டிரெண்டிங்...பரபரப்பாகும் பிக் பாஸ் களம்!

English summary

Aseem emerged as the title winner of Bigg Boss season 6. The much-awaited Vikraman became the runner-up. While netizens are commenting that Vikraman is the real winner, director Naveen has commented in support of Vikraman.