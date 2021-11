மாஸ்டர் செஃப் தமிழ் டைட்டிலை வென்ற தேவகி... பரிசுதொகை எவ்வளவு தெரியுமா ?

சென்னை : சர்வதேச அளவில் புகழ்பெற்ற சமையல் நிகழ்ச்சியான மாஸ்டர்செஃப், தற்போது இந்தியாவில் பல மொழிகளில் நடத்தப்பட்டு வருகிறது. முதலில் இந்தியில் துவங்கப்பட்ட இந்த நிகழ்ச்சி தொகுப்பாளர் யாரும் இல்லாமல் ஒளிபரப்பாகி வருகிறது.

அதைத் தொடர்ந்து தமிழ், தெலுங்கிலும் ஆகஸ்ட் மாதம் முதல் துவங்கி நடத்தப்பட்டது. தமிழில் சன் டிவி.,யில் இந்த நிகழ்ச்சியை விஜய் சேதுபதியும், தெலுங்கில் ஜெமினி டிவி.,யில் தமன்னாவும் தொகுத்து வழங்கி வந்தனர்.

விக்ரம் – விஜய் சேதுபதி இணையும் பிரம்மாண்ட படம்... தேவர்மகன் 2 ஆ ?

English summary

Master chef tamil was hosted by Vijay Sethupathi in sun tv. Grand finalae was held november 13 th and 14 th. Devaki won the title and cash prize of 25 lakhs. she got 54 points out of 60.