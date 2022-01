குக் வித் கோமாளியில் இப்படி ஒரு பிரச்சனையா... புதிய விளக்கம் தந்த நடுவர்

சென்னை : குக் வித் கோமாளி சீசன் 3 நிகழ்ச்சி புதிய சர்ச்சையில் சிக்கி உள்ளது. இந்த நிகழ்ச்சியை ரசிகர்கள் பலர் சோஷியல் மீடியாவில் கடுமையாக விமர்சித்து வருகின்றனர். இதற்கு நடுவர் சார்பில் விளக்கமும் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

விஜய் டிவியில் பாப்புலரான நிகழ்ச்சியாக குக் வித் கோமாளி சமையல் ரியாலிட்டி ஷோவின் இரண்டு சீசன்கள் வெற்றிகரமாக நிறைவடைந்தது. இந்த நிகழ்ச்சிக்கு ரசிகர்களிடம் நல்ல வரவேற்பு கிடைத்ததை அடுத்து மூன்றாவது சீசன் சமீபத்தில் துவங்கப்பட்டுள்ளது.

Recently cook with comali season 3 starts in vijay tv. But fans disappointment on Judge chef venkatesh bhat who handling the way of comalis. But Venkatesh bhat gave a clarification in his facebook page.