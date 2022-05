என்ன டைரக்டரே சீரியலை முடிக்கிற ஐடியா இல்லையா...பாக்யலட்சுமியை ஜவ்வா இழுக்குறீங்களே

சென்னை : பாக்யலட்சுமி சீரியலை ஜவ்வாக இழுத்து கொண்டே போகிறீர்களே எப்போ தான் முடிப்பீங்க... இப்போதைக்கு சீரியலை முடிக்கிற ஐடியா இல்லையா என ரசிகர்களே கேட்க துவங்கி விட்டனர். சீரியல் முடிந்து விடும் என்பதாலோ என்னவோ பல விஷயங்களை லாஜிக்கே இல்லாமல் செய்கிறீர்களே என பலரும் கேட்க துவங்கி விட்டனர்.

விஜய் டிவியில் விறுவிறுப்பாக போய் கொண்டிருக்கும் பிரைம் டைம் சீரியல்களில் ஒன்று பாக்யலட்சுமி. கிட்டத்தட்ட 1000 எபிசோட்களை நெருங்கி வரும் இந்த சீரியலை முதலில் சிவ சேகர் டைரக்ட் செய்து வந்த நிலையில், 550வது எபிசோடிற்கு பிறகு ஐ.டேவிட் இயக்கி வருகிறார்.

எங்க போனாலும் திட்டுறாங்க… இது வெறும் நடிப்பு… பாக்கியலட்சுமி சீரியல் கோபி உருக்கம் !

English summary

Fans trolls Bagyalakshmi serial's recent episodes. Now Pandian stores - Bagyalakshmi serials megha sangamam going on. After Gopi's father Ramamoorthy, now Pandian stores family also know Gopi -Radhika releationship. But Moorthy and Dhanam didn't revealed to Radhika that Gopi was Bagya's husband. Fans now asked that when will finish the serial.