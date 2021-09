பிக்பாஸில் அடுத்த மாஸ் என்ட்ரி இவரா.... மாஸ்டர் பட நடிகருக்கு குவியும் வாழ்த்துக்கள்

சென்னை : பிக்பாஸ் சீசன் 4 முடிந்த உடனேயே அடுத்த சீசன் எப்போதும் துவங்கும் என ரசிகர்கள் கேட்க துவங்கி விட்டனர். அடுத்து தேர்தல் வந்ததும் இந்த சீசனை கமல் தொகுத்து வழங்குவாரா, தேர்தலில் வெற்றி பெற்று கமல் முழு நேர அரசியலில் இறங்கி விட்டால் பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியை அவருக்கு பதில் யார் தொகுத்து வழங்குவார் என பல விதங்களில் கேள்விகளும், சந்தேகங்களும் எழுந்தது.

கமலுக்கு பதில் பிக்பாஸ் சீசன் 5 நிகழ்ச்சியை நடிகர் சிம்பு தொகுத்து வழங்குவதாக கூட கூறப்பட்டது. ஆனால் அதற்குள் கொரோனா இரண்டாம் அலை தீவிரமடைந்ததால், ஜுன் - ஜுலை மாதம் துவங்குவதாக சொல்லப்பட்ட பிக்பாஸ் சீசன் 5 தள்ளிப் போனது. இருந்தாலும் பிக்பாஸ் எப்போ என ரசிகர்கள் விடாமல் கேட்டு வந்தனர்.

lot of bigg boss tamil season 5 contestants list go around in social media. latest buzz said that, master movie actor sibi chandra is also in final contestant list. but no official announcement revealed yet.