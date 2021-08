Mr&Mrs சின்னத்திரையிலிருந்து திடீரென விலகிய ஜோடி… உண்மையை போட்டுடைத்த சோபியா!

சென்னை : மணிகண்டன் - சோபியா ஜோடி மிஸ்டர் & மிஸஸ் சின்னத்திரை நிகழ்ச்சியிலிருந்து திடீரென விலகுவதாக அறிவித்து உள்ளனர்.

தனிப்பட்ட காரணங்களால் இவர்கள் விலகியிருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

ஏன் டாப் நடிகர்கள் என்னை ஓரங்கட்டுறாங்கன்னே தெரியல.. புலம்பித் தவிக்கும் மில்க் பியூட்டி!

மணிகண்டன் ராஜேஷ் - சோபியா ஜோடிக்கு ஏராளமான ரசிகர்கள் உள்ளனர். இந்த ஜோடி, நிகழ்ச்சியிலிருந்து வெளியேறுவதால் ரசிகர்கள் கவலை அடைந்துள்ளனர்.

English summary

Vijay TV channel is known for airing and producing several popular reality show Mr and Mrs. Chinnathirai: Season 3. The show which brings the real-life celebrity couples together on a game has got good fans.