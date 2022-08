கன்னத்தில் முத்தமிட்டால் சீரியலில் இருந்து விலகும் மனிஷா அஜித்...அதிர்ச்சியில் ரசிகர்கள்

சென்னை : சின்னத்திரையில் ஜீ தமிழ் தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் சீரியல் கன்னத்தில் முத்தமிட்டால். இந்த சீரியல் திங்கள் முதல் சனிக்கிழமை வரை தினமும் பகல் 2 மணிக்கு ஒளிபரப்பாகிறது. மனிஷா அஜித், திவ்யபத்மினி, சந்தோஷ் என பலர் இணைந்து நடித்து வரும் இந்த சீரியல் விறுவிறுப்பாக ஒளிபரப்பாகி வருகிறது.

மதியழகன், சுபத்ராவை திருமணம் செய்து கொண்ட 5 ஆண்டுகள் கழித்து வெண்ணிலாவை காதலிக்க துவங்குகிறார். வெண்ணிலா கர்ப்பமானதால் அவரை இரண்டாவதாக திருமணம் செய்து கொண்டு சுபத்ராவை பிரிகிறார் மதியழகன். இதனால் சுபத்ராவை, மதியழகனின் தாய் தனது மகளை போல் கவனித்துக் கொள்கிறார். மதியழகன் - வெண்ணிலாவின் மகள் ஆதிரா.

18 ஆண்டுகள் பிரிவிற்கு பிறகு ஒரு நாள் திடீரென மதியழகனுக்கு போன் செய்கிறார் சுபத்ரா. ஆனால் இது தெரிந்த வெண்ணிலா, மதியழகன் தற்போதும் சுபத்ராவுடன் தொடர்பில் இருப்பதாக நினைத்து சண்டை போடுகிறார். கோபத்தில் பால்கனியில் இருந்து குதிக்க போகிறார் வெண்ணிலா. ஆனால் அவரை காப்பாற்ற மதியழகன் முயற்சித்தும், வெண்ணிலா கீழே விழுந்து உயிரிழக்கிறாள். ஆனால் வெண்ணிலாவை, மதியழகன் தான மாடியில் இருந்து தள்ளி விட்டு கொலை செய்ததாக குற்றம்சாட்டப்பட்டு, அவர் சிறைக்கு செல்கிறார்.

English summary

According to latest sources, Manish Ajith officially quits from Kannathil Mutthamittal serial which was telecasted in Zee tamil channel. Manisha Ajith playing lead role as Aadhira. Fans really shocked on her deicision.