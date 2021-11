மாஸ்டர் செஃப் கிராண்ட் ஃபினாலே...எப்போ தெரியுமா

சென்னை : சர்வதேச சமையல் நிகழ்ச்சியான மாஸ்டர் செஃப் நிகழ்ச்சி தற்போது இந்தியாவிலும் ஒளிபரப்பாகி வருகிறது. இந்த நிகழ்ச்சி தமிழில் சன் டிவி.,யிலும், தெலுங்கில் ஜெமினி டிவி.,யிலும் ஒளிபரப்பப்பட்டு வருகிறது.

தமிழில் விஜய் சேதுபதியும், தெலுங்கில் தமன்னாவும் இந்த நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்கி வந்தனர். ஆனால் தெலுங்கில் இந்த நிகழ்ச்சிக்காக தனக்கு பேசியபடி சம்பளம் தரவில்லை என நிகழ்ச்சி தயாரிப்பு நிறுவனம் மீது கோர்ட்டில் வழக்கு தொடர்ந்தார் தமன்னா.

Master chef tamil was hosted by vijay sethupathi. this program is airing in sun tv. master chef tamil grand finalae will be held on november 13th and 14th. four contestants are selected for finals.