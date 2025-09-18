தங்க நகை மோசடி.. நாட்டை விட்டு ஓடிப்போயிட்டு.. இப்போ ஆளே மாறி வந்து பிக் பாஸ் பிரபலமாகிட்டாரே மஸ்தானி!

Get Updates
திருவனந்தபுரம்: பிக் பாஸ் மலையாளம் சீசன் 7-ல் வைல்ட் கார்டு போட்டியாளராக நுழைந்த மஸ்தானி, நிகழ்ச்சிக்கு உள்ளேயும் வெளியேயும் பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தினார். தொகுப்பாளினி மற்றும் சமூக ஊடக செல்வாக்கு செலுத்துபவராக அறியப்படும் மாஸ்தானி, இரண்டு வாரங்கள் மட்டுமே பிக் பாஸ் வீட்டில் நீடித்தார்.

வீட்டிற்குள் நுழைந்த முதல் நாள் முதல் விதிகளை மீறியது, பகுத்தறிவற்ற விளையாட்டுகளை விளையாட முயன்றது போன்ற செயல்கள் மாஸ்தானிக்கு பின்னடைவை ஏற்படுத்தின. அனுவுடன் சேர்ந்து ஜிசெல்-ஆரியன் விவகாரத்தில் தலையிட்டதும், லெஸ்பியன் ஜோடியான நூரா மற்றும் ஆதிலா ஆகியோருக்கு எதிராகவும், அவர்களின் சமூகத்திற்கு எதிராகவும் பேசியதும் ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியது.

இந்த சீசனில் பார்வையாளர்களால் அதிகம் வெறுக்கப்பட்ட போட்டியாளர்களில் மாஸ்தானியும் ஒருவர். மாஸ்தானியின் கடந்தகால வாழ்க்கை மற்றும் பழைய புகைப்படங்கள் தற்போது பிக் பாஸ் ரசிகர்களின் சமூக ஊடக குழுக்களில் பரவலாகப் பகிரப்பட்டு வருகின்றன.

மஸ்தானியின் முந்தைய வாழ்க்கை குறித்த ஒரு பெண்ணின் குரல் பதிவு அதிக அளவில் வைரலாகி வருகிறது. போலி நகைகளை அடமானம் வைத்துவிட்டு மஸ்தானியும் அவரது குடும்பத்தினரும் தப்பிச் சென்றதாகவும், அவரது தந்தை நோய்வாய்ப்பட்டு இறந்தபோதும் திரும்பிப் பார்க்காமல் சினிமாவுக்குச் சென்றதாகவும் அந்தக் குரல் பதிவில் கூறப்பட்டுள்ளது.

மஸ்தானி கொச்சியில் வசித்தவர். அவரது தாயார் கொச்சியில் ஒரு நிறுவனத்தில் போலி நகைகளை அடமானம் வைத்துவிட்டுச் சென்றார். இது ஏழு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நடந்த ஒரு சம்பவம். அதன் பிறகுதான் அவர்கள் கொடுங்கல்லூருக்கு குடிபெயர்ந்தனர். போலி நகைகளை அடமானம் வைத்துச் சென்றபோது, மக்கள் அவர்களைத் தேடினர், ஆனால் அடையாள அட்டை மட்டுமே சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருந்தது.

ஒரு கிராம் தங்க முலாம் பூசப்பட்ட நகையை அடகு வைத்து, ஐந்து பவுன் என்று கூறி பணம் பெற்றுள்ளனர். அப்போது ஐந்து பவுனுக்குரிய பணத்தையும் பெற்றனர். அடமானம் எடுத்தவர் சமீபத்தில் வேலை இழந்ததால் தற்கொலை செய்து கொண்டார். மஸ்தானியின் வாயிலிருந்து சிறு வயதிலிருந்தே கெட்ட வார்த்தைகள் மட்டுமே வரும். இவர்களால் கொச்சிக்கு வர முடியாது. பலருக்கு பணம் திருப்பிக் கொடுக்க வேண்டியுள்ளது என்றும் குரல் பதிவில் கூறப்பட்டுள்ளது.

அதேபோல், தந்தை இறந்த மறுநாளே சினிமாவுக்குச் சென்றதாகவும், தந்தை மஸ்தானி மற்றும் அவரது குடும்பத்தினரால் கவனிக்கப்படவில்லை என்றும், அவர் இறக்கும்போது எச்.ஐ.வி நோயால் பாதிக்கப்பட்டிருந்தார் என்றும் வைரலான ஸ்கிரீன்ஷாட்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அவரது தந்தை எர்ணாகுளம் பொது மருத்துவமனையில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டிருந்ததாகவும் கூறப்படுகிறது.

பணம் வந்தவுடன் அன்வரா சுல்தானா தனது பெயரையும் வாழ்க்கை முறையையும் மாற்றி மாஸ்தானியாக மாறியதாகவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. மஸ்தானி என்பது தனது உண்மையான பெயர் இல்லை என்பதை பிக் பாஸ் வீட்டிலேயே மாஸ்தானி வெளிப்படையாகக் கூறியிருந்தார்.

2014-ல் எடுக்கப்பட்ட மாஸ்தானியின் பழைய புகைப்படம் வைரலான நிலையில், நிறத்திலும் உருவத்திலும் ஏற்பட்ட மாற்றமும் விவாதப் பொருளாகியுள்ளது. குளூட்டோன் ஷாட்கள் தான் நிற மாற்றத்திற்கு உதவியிருக்கலாம் என்று சிலர் கருத்து தெரிவித்துள்ளனர்.

பல பாடி ஷேமிங் கருத்துக்களும் புகைப்படத்தின் கீழ் காணப்படுகின்றன. மஸ்தானி கேரளாவில் பிரபலமான வெரைட்டி மீடியா யூடியூப் சேனலின் தொகுப்பாளினி ஆவார். தியான் ஸ்ரீனிவாசனுடன் மாஸ்தானி நடத்திய ஆரம்பக்கால நேர்காணல் வீடியோக்களும் வைரலாகி வருகின்றன.

அப்போது நிகழ்ச்சியின் தலைப்பை 'மஸ்தி வித் மஸ்தானி' என்று தியான் தான் வைத்தார். அதன் பிறகே தொகுப்பாளினியாக மாஸ்தானிக்கு அதிக வாய்ப்புகள் கிடைக்கத் தொடங்கின. தான் தான் குடும்பத்தின் ஒரே வருமான ஆதாரம் என்றும், குடும்பத்தை நடத்தி வருபவர் தான் என்றும் பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் மஸ்தானி வெளிப்படையாகக் கூறியிருந்தார்.

இப்படி ஆள்மாறாட்டம் செய்து பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சிக்குள் நுழைந்த மஸ்தானி உள்ளே தொடர்ந்து ஏகப்பட்ட சர்ச்சைகளையும் கிளப்பி வருவது ரசிகர்களை கடுப்பில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

X