குத்துன்னா இப்படி தான் குத்தனும்...பிக்பாஸ் ராஜு போட்ட தரைலோக்கல் குத்தாட்டம்

சென்னை : பிக்பாஸ் சீசன் 5 டைட்டில் வின்னரான ராஜு ஜெயமோகன், செம குத்தாட்டம் போட்ட வீடியோ ஒன்று தற்போது வெளியாகி உள்ளது. அதிலும் ராஜுவுடன் சேர்ந்து குத்தாட்டம் போட்டவர்களை பார்த்து விட்டு ரசிகர்கள் குஷியாகி, ஆச்சரியப்பட்டு வருகின்றனர்.

குத்துன்னா இப்படி தான் குத்தனும்...பிக்பாஸ் ராஜு போட்ட தரைலோக்கல் குத்தாட்டம்

அக்டோபர் 3 ம் தேதி துவங்கிய பிக்பாஸ் சீசன் 5 நிகழ்ச்சி ஜனவரி 16 ம் தேதி நிறைவடைந்தது. இதில் ராஜு ஜெயமோகன் டைட்டில் வென்றார். பிரியங்கா, ரன்னர் அப்பை பெற்றார். மூன்றாவது இடத்தை பாவனி பிடித்தார். பிக்பாஸ் சீசன் 5 முடிந்த பரபரப்பு அடங்குவதற்குள், பிக்பாஸ் அல்டிமேட் நிகழ்ச்சிக்கான அறிவிப்பை வெளியிட்டு, ரசிகர்களை விடாமல் ஈர்த்து வருகின்றனர்.

English summary

After Bigg boss Raju Jayamohan kutthattam dance with Amir and family members video gets lot of likes. In this video nadia chang and thamarai also there. fans suprised to see this video.