ரோஜா சீரியலில் இருந்து விலகவில்லை... ரசிகர்கள் கோரிக்கையால் மனம் மாறிய சிபு சூரியன்

சென்னை : சன் டிவியில் ஒளிபரப்பாகும் பிரபலமான ரோஜா சீரியலில் இருந்து விலகுவதாக அதன் ஹீரோ சிபு சூரியன் அறிவித்துள்ளார். இதற்கான அறிவிப்பை அவரே சோஷியல் மீடியாக்களில் வெளியிட்டதால் ரசிகர்கள் அதிர்ச்சியும் கவலையும் அடைந்துள்ளனர்.

சன் டிவியில் பிரபலமான சீரியல்களில் ஒன்று ரோஜா. இந்த சீரியல் 2018 ம் ஆண்டு முதல் சன் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வருகிறது. இதில் சிபு சூரியன், பிரியங்கா நல்காரி, வடிவுக்கரசி, ராஜேஷ், காயத்ரி, டாக்டர் சர்மிளா உள்ளிட்ட பலர் முக்கிய ரோல்களில் நடித்து வருகின்றனர்.

இந்த சீரியலில் நடித்து வந்த பல கேரக்டர்களை மாற்றப்பட்டு விட்டனர். கதைக்களமும் பல விதங்களில் மாறி மாறி சென்று கொண்டிருக்கிறத. இருந்தாலும் சுவாரஸ்யமாக இருப்பதால் பலரும் இந்த சீரியலை தொடர்ந்து பார்த்து வருகின்றனர்.

Recently Roja serial actor Sibbu Suriya announced that he will quit from Roja serial. Fans are highly disappointment on his decision. Now in his recent post, he said that because of fans request and love he will reconsider his decision and try to continue as fans favourite Arjun sir.