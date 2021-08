எத்தனை காருப்பா...ஆலியாவுக்கு மீண்டும் காஸ்ட்லி கார் பரிசளித்த சஞ்சீவ்

சென்னை : அபூர்வா என்ற மலையாள படத்தின் மூலம் நடிகராக சஞ்சீவ், தமிழில் குளிர் 100 டிகிரி உள்ளிட்ட சில படங்களில் நடித்துள்ளார். பிறகு விஜய் டிவி.,யில் ஒளிபரப்பான ராஜா ராணி சீரியலில் நடித்து, மிகவும் பிரபலமானார் சஞ்சீவ்.

இந்த சீரியலில் இணைந்து நடத்த போது சஞ்சீவ், ஆலியா மானசா இடையே காதல் ஏற்பட்டது. இவர்கள் இருவரின் காம்போவால் இந்த சீரியல் மிகப் பெரிய ஹிட் ஆனது. இவர்கள் இருவர் இடையேயான காதல், ரொமான்ஸ் காட்சிகள் மிகவும் பிரபலம்.

actor sanjeev again gifted costly car to his lovely wife alya manasa. this is the third car which is gifted by sanjeev. alya shared this photo in instagram and goes viral.