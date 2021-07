நல்ல செய்தி சொன்ன செம்பருத்தி கார்த்திக்.. நாங்க இருக்கோம்.. ரசிகர்கள் உற்சாகம்!

சென்னை : ஒருவரை பிடித்து விட்டால் என்ன வேணா பண்ணுவோம் இதுதான் ரசிகர்களின் குணம் என்பதை தற்போது கார்த்திக் ராஜின் ரசிகர்கள் நிரூபித்து விட்டார்கள்.

இணையத்தில் வீடியோ வெளியிட்டு இவ்வளவு நாளைக்குள்ளே இவ்வளவு ஆதரவு கொடுப்பாங்கன்னு யாருமே எதிர்பார்க்கவில்லை என்று சிலர் புலம்பினாலும் நாங்க அப்படித்தான் என்று கெத்து காட்டியிருக்கின்றனர் .

அவர்கள் கொடுத்த ஆதரவிற்காக நன்றியை கூறிய கார்த்திக் ராஜ் சீக்கிரத்தில் படம் தொடங்குவேன் என்று நம்பிக்கையையும் வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார்.

"தங்கமே.. தங்கமே ".. தனத்துக்கு வளைகாப்பு.. ரசிகர்கள் பூரிப்பு.. ஒரே குதூகலம்!

English summary

Recently Sembaruthi Karthickraj quit from the serial, and now he is very happy over the support of his fans on social media for his upcoming movie .