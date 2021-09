அட! ஆப்பிரிக்காவில் இருந்து தனித்தனியா அனுப்ப முடியுமா? முதல் வார எலிமினேஷனில் நடந்த செம ட்விஸ்ட்!

சென்னை: சர்வைவர் தமிழ் நிகழ்ச்சியில் வெள்ளிக் கிழமையான நேற்றே அதிரடியாக இருவர் எலிமினேட் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

வெறும் நிகழ்ச்சி தொடங்கி 5 நாட்களிலேயே காடர்கள் அணியில் இருந்து ஒருவரும் வேடர்கள் அணியில் இருந்து ஒருவரையும் ஷோவை விட்டு வெளியேற்றுவதாக அர்ஜுன் அறிவிக்க ரசிகர்கள் அதிர்ச்சி அடைந்தனர்.

ஆனால், கடைசியில் கிளைமேக்ஸ் ட்விஸ்ட் போல நடந்த விஷயத்தை பார்த்து ரசிகர்கள் ரொம்பவே குழம்பிப் போயுள்ளனர்.

