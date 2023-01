ஜவ்வு மாதிரி இழுக்குதே.. பாரதி கண்ணம்மா சீரியலுக்கு எண்டே இல்லீங்களா? கடுப்பான நெட்டிசன்ஸ்!

சென்னை : விஜய் டிவியில் ரசிகர்களின் பேராதரவுடன் ஒளிபரப்பாகி வரும் தொடர் பாரதி கண்ணம்மா. 2019ம் ஆண்டு முதல் ஒளிபரப்பாகி வரும் இந்த தொடர் 1000க்கும் மேற்பட்ட எபிசோடுகளை கடந்து விட்டது.

திங்கள் முதல் சனி வரை தினமும் இரவு 9 மணிக்கு ஒளிபரப்பாகும் இந்த சீரியல், மலையாளம் சீரியலான 'கருத்தமுத்து' என்ற தொடரின் ரீமேக் ஆகும்.

இந்த சீரியலில் அருண் பிரசாத், வினுஷா தேவி, ரூபா ஸ்ரீ, பரினா ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்து வருகின்றனர்.

இந்த பக்கம் கீர்த்தி சுரேஷ்.. அந்த பக்கம் பிரியங்கா மோகன்.. கொடுத்து வச்சவரு விஜய் அட்மின்!

English summary

Netizens trolling on social media saying that whether there is no ending to vijay tv's bharathi kannamma serial since it is dragging for longer period of time.