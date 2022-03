குத் வித் கோமாளி 3 ல் என்ட்ரி கொடுக்கும் டாப் ஹீரோ... சர்ப்ரைஸ் ஆன ரசிகர்கள்

சென்னை : குக் வித் கோமாளி சீசன் 3 ல் இந்த வாரம் டாப் ஹீரோ மற்றும் டாப் ஹீரோயின் இருவரும் என்ட்ரி கொடுக்க போகிறார்களாம். இந்த அறிவிப்பு வெளியானது ரசிகர்களுக்கு இன்ப அதிர்ச்சியை கொடுத்துள்ளது. இவர்கள் எதற்காக இந்த ஷோவிற்கு வந்துள்ளனர் என ஆச்சரியத்துடன் கேட்டு வருகிறார்கள்.

விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் பிரபலமான ரியாலிட்டி ஷோவான குக் வித் கோமாளியின் மூன்றாவது சீசன் தற்போது நடைபெற்று வருகிறது. மொத்தம் 10 போட்டியாளர்களுடன் ஜனவரி 22 ம் தேதி துவங்கி ஒவ்வொரு வாரமும் சனி மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் ஒளிபரப்பாகி வருகிறது. இந்த காமெடி சமையல் நிகழ்ச்சியின் நடுவர்களாக செஃப் தாமோதரன் மற்றும் செஃப் வெங்கடேஷ் பட் ஆகியோர் இருந்து வருகின்றனர்.

குக் வித் கோமாளி சுனிதா காதலிக்கிறாரா? லவ்வர் யாருனு தெரியுமா ?

English summary

Malayalam actor Dulqar Salman to enter in cook with comali 3. Along with dulqar, aditi rao also come to the show for promoting Hey Sinamika movie. Promo for Dulqar entering episode released by vijay tv.