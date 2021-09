முட்டை போண்டா சாப்பிட்டு பாரதியிடம் மாட்டிக் கொள்ளும் செளந்தர்யா குடும்பம்...அடுத்து என்ன ?

சென்னை : சில நாட்களுக்கு முன் வரை டிஆர்பி ரேட்டிங்கில் தொடர்ந்து முன்னணியில் இருந்து வந்த சீரியல் விஜய் டிவி.,யில் ஒளிபரப்பாகும் பாரதி கண்ணம்மா தான். இந்த இடத்தை சமீபத்தில் தான் பாண்டியன் ஸ்டோர்ஸ் சீரியல் தட்டி பறித்தது.

கடந்த சில வாரங்களாகவே கண்ணம்மா இரட்டை குழந்தைகள் விவகாரம் பற்றியே பேசுவது, புலம்புவது. அடுத்த ஷாட்டிலேயே அதே விஷயத்தை வைத்து செளந்தர்யா புலம்புவது. வெண்பாவின் மிரட்டல். அதை கண்ணம்மாவும் நம்பி, வெண்பா சொல்வதை எல்லாம் செய்வதாக கெஞ்சுவது என செம போராக இருந்தது. சில விஷயங்கள் லாஜிக் இல்லாமலும் இருந்தது.

English summary

Bharathi discharges as there is no problem with his father’s health. Venugopal asks Kannamma and her child to come home with them. But Kannamma eagerly denies. Venugopal asks Kannamma to come up to the house and drop him. Kannamma agrees and goes home.