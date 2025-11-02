Get Updates
Get notified on entertainment, celebrity news, and binge-worthy shows!

ஐஸ்வர்யா ராய் - அபிஷேக் பச்சன் காதலில் அந்த இயக்குநருக்கு முக்கிய பங்கு இருக்கா? இது தெரியுமா?

By

மும்பை: ஐஸ்வர்யா ராய் பச்சன் மற்றும் அபிஷேக் பச்சன் இருவரும் பாலிவுட்டில் அதிகம் பேசப்படும் நட்சத்திர ஜோடிகளில் இன்றும் முதலிடத்தில் உள்ளனர். சுமார் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு மேலான காதல் உறவுக்குப் பிறகு, 2007-ல் "குரு" திரைப்படத்தில் நடித்த பின்னர் திருமணம் செய்து கொண்டனர்.

சல்மான் கான் மற்றும் விவேக் ஓபராய் உடனான உறவுகள் முறிந்து, அதேசமயம் கரிஷ்மா கபூருடனான திருமணம் நின்றுபோன ஏமாற்றத்தில் அபிஷேக் பச்சனும், ஐஸ்வர்யாவும் முதலில் நண்பர்களாக இருந்தனர். அந்த நட்புதான் பின்னர் காதலாக மலர்ந்தது.

2000-ஆம் ஆண்டு வெளியான "டாய் அக்ஷர் பிரேம் கே" திரைப்படத்தின் படப்பிடிப்பில்தான் அபிஷேக் பச்சனும், ஐஸ்வர்யா ராயும் முதன்முதலில் சந்தித்தனர். உடனடியாக காதல் மலராவிட்டாலும், பல ஆண்டுகளாக ஒரு நெருக்கமான நட்பை வளர்த்துக் கொண்டனர். 2000-களின் முற்பகுதியில் "குச் நா கஹோ" திரைப்படத்தில் ஒன்றாகப் பணியாற்றும்போது அவர்களின் தொழில்முறை பயணம் மீண்டும் சந்தித்தது.

Aishwarya Rai And Abhishek Bachchan Their Endearing Love Story Throw Back

மணி ரத்னம்: அவர்கள் நெருங்கிய உறவைப் பகிர்ந்து கொண்டாலும், இந்த காலகட்டத்தில் அவர்களின் உறவு தோழமையாகவே நீடித்தது. ஆனால், 2006-ல் "உம்ராவ் ஜான்" மற்றும் "தூம் 2" படங்களில் ஒன்றாக நடித்தபோது, அவர்களின் உறவு மேலும் ஆழமானது. பின்னர், மணிரத்னம் இயக்கிய "குரு" திரைப்படத்தின் படப்பிடிப்பு தளத்தில்தான் இருவருக்கும் இடையேயான காதல் தொடங்கியது. இவர்கள் காதல் வாழ்க்கையில் மணி ரத்னத்தின் குரு படத்திற்கு முக்கிய பங்கு உள்ளது. இந்த படத்தில் திருபாய் அம்பானியாக அபிஷேக்கும், அவரது மனைவி கோகிலா பென்னாக ஐஸ்வர்யாவும் நடித்தபோது, இருவரும் இணைந்து வாழ்வது தொடர்பாக சிந்திக்கத் தொடங்கினர். நண்பர்களும், படக்குழுவினரும் அவர்களுக்கு இடையில் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வந்த நெருக்கத்தை கவனிக்கத் தொடங்கினர். 2007-ன் தொடக்கத்தில் "குரு" திரைப்படம் வெளியானபோது, இருவரும் அமைதியாக டேட்டிங் செய்யத் தொடங்கியிருந்தனர்.

காதல் டூ கல்யாணம்: 2007-ல் நியூயார்க்கில் "குரு" படத்தின் விளம்பரப் பணிகளின்போது, அபிஷேக் தனது ஹோட்டல் அறையின் பால்கனியில் ஐஸ்வர்யாவிடம் தனது காதலைத் தெரிவித்தார். ஒரு காலத்தில் அவர் தனிமையில் நின்ற அந்த இடத்தில், ஒரு நாள் ஐஸ்வர்யாவுடன் அந்த காட்சியைப் பார்ப்பது எப்படி இருக்கும் என்று அவர் கற்பனை செய்திருந்தார். அவர் தன்னை திருமணம் செய்து கொள்ளுமாறு கேட்டபோது அந்த தருணத்திலேயே, ஐஸ்வர்யா சரி என்றார்.

அமிதாப்: ஐஸ்வர்யா இந்த முடிவில் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறாரா என்று அபிஷேக்கின் தந்தையும், சூப்பர் ஸ்டாருமான அமிதாப் பச்சன் பின்னர் அவரிடம் கேட்டார். அதற்குப் பிறகு, "இது உங்கள் வீடு, இதில் நாங்கள் என்ன செய்ய முடியும்?" என்று கூறி குடும்பத்தில் அவரது இடத்தை அவர் உறுதிப்படுத்தினார். இந்த நிகழ்வுகள் ஐஸ்வர்யா-அபிஷேக் காதல் கதைக்கு ஒரு புதிய அர்த்தத்தை ஏற்படுதியது. இது தொடர்பான தகவகள் தற்போது இணையத்தில் வேகமாக மீண்டும் அலசப்படுகின்றன.

More from Filmibeat

View More

Notifications
Settings
Clear Notifications
Notifications
Use the toggle to switch on notifications
  • Block for 8 hours
  • Block for 12 hours
  • Block for 24 hours
  • Don't block
Gender
Select your Gender
  • Male
  • Female
  • Others
Age
Select your Age Range
  • Under 18
  • 18 to 25
  • 26 to 35
  • 36 to 45
  • 45 to 55
  • 55+
Sign Out
X