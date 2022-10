2022 பிலிம்பேர் விருதுகள்: சூறையாடிய சூர்யாவின் சூரரைப் போற்று… முழுமையான பட்டியல் இதோ…

பெங்களூரு: 2022ம் ஆண்டுக்கான 67வது பிலிம்பேர் விருதுகள் பெங்களூருவில் நடைபெற்றது.

தமிழ், மலையாளம், தெலுங்கு, கன்னடம் ஆகிய மொழிகளில் வெளியான சிறந்த படங்கள், அதில் பணியாற்றிய கலைஞர்களுக்கு விருதுகள் வழங்கப்பட்டன.

விருது வழங்கும் நிகழ்ச்சிக்கு முன்னதாக நடிகர்கள், நடிகைகளுக்கு சிவப்பு கம்பள வரவேற்பு நடைபெற்றது.

English summary

The 67th South Indian Filmfare Awards 2022 was held in Bangalore on October 9 to celebrate the best films from Tamil, Telugu, Kannada, and Malayalam cinema. Awards were presented for the best films of 2020 and 2021 at the event. Surya’s Soorarai Pottru won the maximum no of awards.