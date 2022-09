SIIMA விருதுகள் வழங்கும் விழா: சால்ட் அண்ட் பெப்பர் லுக்கில் ஸ்டைலிஷாக கலந்துகொண்ட கமல்

பெங்களூரு: 10வது ஆண்டு SIIMA 2022 விருதுகள் வழங்கும் விழா பெங்களூருவில் நடைபெற்று வருகிறது.

கோலிவுட், டோலிவுட், பாலிவுட் திரை நட்சத்திரங்கள் இந்த SIIMA 2022 விருதுகள் விழாவில் கலந்துகொண்டனர்.

உலக நாயகன் கமல்ஹாசன் சிவப்பு கம்பள வரவேற்பில் ஸ்டைலிஷாக என்ட்ரி கொடுத்து அசத்தியுள்ளார்.

English summary

Kamal Haasan is one of the biggest Indian actors with a career spanning 6 decades. His last film Vikram shattered all records for the Tamil version of the film, and by a huge margin. The actor made his presence felt at SIIMA 2022 and the award function was attended by many noted dignitaries like Allu Arjun, Yash, Ranveer Singh, and others.