இதுவரை ஆஸ்கர் அவார்டு வாங்கிய இந்தியர்கள்...ஏ.ஆர்.ரஹ்மான் மட்டுமே சிறப்பு ஏன்?

ஆஸ்கர் விருதுக்காக அனுப்பப்பட்ட ஜெய்பீம், மரக்காயர், ரைட்டிங் வித் ஃபயர், கூழாங்கல் போன்ற படங்களில் ரைட்டிங் வித் ஃபயர் மட்டுமே நாமினேட் ஆகியுள்ளது. ஆஸ்கர் விருது எட்டாக்கனியா? அல்ல என பல இந்தியர்கள் நிரூபித்துள்ளனர். இதில் ஏ.ஆர்.ரஹ்மான் மட்டுமே சிறப்பானவர் காரணம் என்ன?

இளையராஜாவின் இசை மழையில் நனைய தயாராகுங்கள்...அதுவும் லைவில்...எப்போ தெரியுமா?

English summary

Indians who have won the Oscar so far ... Do you know why only AR Rahman is special?